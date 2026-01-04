https://news.day.az/azerinews/1807155.html Vuçiç Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıb Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Milli Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıb. Day.Az xəbər verir ki, məlumata görə, ölkə lideri təcili iclası "beynəlxalq siyasi arenada görünməmiş cinayətlər" səbəbindən çağırıb. Bildirilir ki, iclas yanvarın 4-də səhər saatlarında Prezident Administrasiyasının binasında keçiriləcək.
