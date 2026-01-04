https://news.day.az/azerinews/1807207.html Ermənistanda qazdoldurma məntəqəsində partlayış Bu gün Ermənistanın Abovyan şəhərində, İrəvan yaxınlığında yerləşən qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib. Milli.Az-ın xarici KİV-lərə istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. İlkin məlumata görə, partlayış məntəqənin işçisinin siqaret yandırması səbəbindən baş verib.
