Tayson Fyuri təqaüdünü bitirərək boksa qayıdacağını açıqlayıb
Sabiq ağır çəkidə dünya çempionu Tayson Fyuri peşəkar boksa qayıdacağını rəsmi şəkildə elan edib.
Day.Az "The Sun" nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Fyuri 2025-ci ilin yanvarında karyerasını başa vurduğunu bildirsə də, onun promouteri Frank Uarren 37 yaşlı britaniyalı boksçunun 2026-cı ildə rinqə qayıtmağı planlaşdırdığını açıqlayıb.
Son məlumatlara görə, Tayson Fyuri artıq məşqlərə başlayıb və gələn il rinqə çıxmaq üçün ciddi hazırlıq aparır.
Hazırda onun mümkün qayıdışı ətrafında geniş müzakirələr gedir. Potensial döyüşlərdən biri kimi Entoni Joşua ilə qarşılaşma variantı da gündəmdədir.
Fyuri sosial şəbəkələrdə paylaşdığı videolarda məşq prosesini nümayiş etdirərək, boksa olan sevgisinin davam etdiyini və yenidən döyüşməyə hazır olduğunu vurğulayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре