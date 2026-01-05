https://news.day.az/azerinews/1807338.html Vəzifəli şəxsin meyiti tapılıb - FOTO Cəlilabad rayonunda vəzifəli şəxsin evdən meyiti tapılıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki xəbər verir ki, hadisə Cəlilabad rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, rayon sakini, 1990-ci il təvəllüdlü Ziya Muradovun meyiti şəhər ərazisində qardaşına məxsus evdə aşkar olunub. Ölümün səbəbi hələlik dəqiq məlum deyil.
Vəzifəli şəxsin meyiti tapılıb - FOTO
Cəlilabad rayonunda vəzifəli şəxsin evdən meyiti tapılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki xəbər verir ki, hadisə Cəlilabad rayonu ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, rayon sakini, 1990-ci il təvəllüdlü Ziya Muradovun meyiti şəhər ərazisində qardaşına məxsus evdə aşkar olunub.
Ölümün səbəbi hələlik dəqiq məlum deyil. Mərhumun evli olduğu bildirilir.
Qeyd edək ki, Z. Muradov Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Təklə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini vəzifəsində çalışırdı.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре