BYD-nin üzərinə 3 tonluq palma ağacını AŞIRDILAR - Nəticə təəccübləndirdi - VİDEO
Sosial şəbəkələrdə yayılan video izləyicilər arasında böyük maraq doğurub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Çin avtomobil istehsalçısı BYD, Yangwang U8L modelinin nə qədər etibarlı olduğunu nümayiş etdirmək üçün qeyri-adi test həyata keçirib. Avtomobilin üzərinə bütöv gövdəli, 3 tonluq palma ağacı qoyularaq davamlılığı yoxlanılıb.
Testin nəticələri izləyiciləri heyrətə gətirib. Görüntülərdə avtomobilin demək olar ki, zədələnmədən və problemsiz şəkildə ağacın altında qalmasından çıxması əks olunub. Video sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılarq izləyicilər tərəfindən geniş müzakirə olunub və Yangwang U8L-in gücü barədə maraq oyadıb.
Ekspertlər bildirir ki, bu cür ekstremal testlər avtomobilin struktur möhkəmliyini göstərmək və istehlakçılara etibarlılıq mesajı vermək üçün istifadə olunur.
