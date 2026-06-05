Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycan minifutbol yığmasını Avropa çempionatının qalibi olması münasibətilə təbrik edib

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "Instagram" hesabında Azərbaycan minifutbol yığmasının Avropa çempionatının qalibi olması ilə bağlı paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan minifutbol yığmasını təbrik edir, milli yığmamızın bütün üzvlərinə möhkəm cansağlığı, güc, enerji və yeni-yeni qələbələr və nailiyyətlər arzulayıram!".