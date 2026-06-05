https://news.day.az/azerinews/1839508.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycan minifutbol yığmasını Avropa çempionatının qalibi olması münasibətilə təbrik edib - FOTO Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "Instagram" hesabında Azərbaycan minifutbol yığmasının Avropa çempionatının qalibi olması ilə bağlı paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycan minifutbol yığmasını Avropa çempionatının qalibi olması münasibətilə təbrik edib - FOTO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "Instagram" hesabında Azərbaycan minifutbol yığmasının Avropa çempionatının qalibi olması ilə bağlı paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan minifutbol yığmasını təbrik edir, milli yığmamızın bütün üzvlərinə möhkəm cansağlığı, güc, enerji və yeni-yeni qələbələr və nailiyyətlər arzulayıram!".
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