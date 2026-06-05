Ədliyyə naziri yeni qərar imzaladı

Məhkəmə ekspertizası mərkəzində məhkəmə eksperti ixtisası verilən məhkəmə ekspertizası növlərinin və ekspert ixtisaslarının siyahısı genişləndirilib.

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı ədliyyə naziri, III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Fərid Əhmədov müvafiq qərar imzalayıb.

 

Qərara əsasən, siyahıya aşağıdakı ekspertiza növü və ixtisası əlavə edilib:

Sıra № Məhkəmə ekspertizasının növü   Ekspert ixtisası
21 Məhkəmə yerquruluşu ekspertizası 21,1 Məhkəmə yerquruluşu obyektlərinin tədqiqi