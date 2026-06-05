https://news.day.az/azerinews/1839523.html Ədliyyə naziri yeni qərar imzaladı Məhkəmə ekspertizası mərkəzində məhkəmə eksperti ixtisası verilən məhkəmə ekspertizası növlərinin və ekspert ixtisaslarının siyahısı genişləndirilib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı ədliyyə naziri, III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Fərid Əhmədov müvafiq qərar imzalayıb.
Ədliyyə naziri yeni qərar imzaladı
Məhkəmə ekspertizası mərkəzində məhkəmə eksperti ixtisası verilən məhkəmə ekspertizası növlərinin və ekspert ixtisaslarının siyahısı genişləndirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı ədliyyə naziri, III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Fərid Əhmədov müvafiq qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, siyahıya aşağıdakı ekspertiza növü və ixtisası əlavə edilib:
|Sıra №
|Məhkəmə ekspertizasının növü
|Ekspert ixtisası
|21
|Məhkəmə yerquruluşu ekspertizası
|21,1
|Məhkəmə yerquruluşu obyektlərinin tədqiqi
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