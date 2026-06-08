Hər gün saç daramaq saç tökülməsinə səbəb olur?
Saçların hər gün daranmasının zərərli olub-olmaması uzun müddətdir müzakirə olunan mövzulardandır. Mütəxəssislərin fikrincə, saçları düzgün şəkildə daramaq faydalı olsa da, həddindən artıq və sərt daraq istifadəsi saç tellərinin zəifləməsinə səbəb ola bilər.
Milli.Az xəbər verir ki, dermatoloqlar bildirirlər ki, saçların gündə bir neçə dəfə ehtiyatla daranması baş dərisində qan dövranını stimullaşdıra, təbii yağların saç boyunca yayılmasına kömək edə bilər. Lakin saçları güclə dartmaq, xüsusilə yaş halda daramaq qırılma və tökülmə riskini artırır.
Ekspertlər saç tipinə uyğun daraq seçilməsinin də vacib olduğunu vurğulayırlar. Qalın və buruq saçlar üçün geniş dişli daraqlar, nazik saçlar üçün isə yumşaq tüklü fırçalar daha uyğun hesab edilir.
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