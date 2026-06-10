https://news.day.az/azerinews/1840524.html Bu tarixlərdə qatarlar şənbə-bazar qrafiki ilə hərəkət edəcək 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü və 26 iyun - Silahlı Qüvvələr Günü qeyri-iş günləri olduğundan, həmin tarixlərdə Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı və Bakı-Xırdalan-Bakı marşrutu üzrə qatarlar şənbə-bazar günlərinin hərəkət cədvəli ilə hərəkət edəcək. Bu barədə Day.Az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) bildirilib.
Bu tarixlərdə qatarlar şənbə-bazar qrafiki ilə hərəkət edəcək
15 iyun - Milli Qurtuluş Günü və 26 iyun - Silahlı Qüvvələr Günü qeyri-iş günləri olduğundan, həmin tarixlərdə Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı və Bakı-Xırdalan-Bakı marşrutu üzrə qatarlar şənbə-bazar günlərinin hərəkət cədvəli ilə hərəkət edəcək.
Bu barədə Day.Az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) bildirilib.
Sərnişinlər hərəkət cədvəli ilə səhmdar cəmiyyətinin saytında və ya "ADY Mobile" tətbiqində tanış ola bilərlər.
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