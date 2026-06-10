Bu tarixlərdə qatarlar şənbə-bazar qrafiki ilə hərəkət edəcək

15 iyun - Milli Qurtuluş Günü və 26 iyun - Silahlı Qüvvələr Günü qeyri-iş günləri olduğundan, həmin tarixlərdə Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı və Bakı-Xırdalan-Bakı marşrutu üzrə qatarlar şənbə-bazar günlərinin hərəkət cədvəli ilə hərəkət edəcək.

Bu barədə Day.Az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) bildirilib.

Sərnişinlər hərəkət cədvəli ilə səhmdar cəmiyyətinin saytında və ya "ADY Mobile" tətbiqində tanış ola bilərlər.