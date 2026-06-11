Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 17 vaqon dizel göndəriləcək

Bu gün Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq.

Day.Az xəbər verir ki, 17 vaqondan ibarət 984 ton dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından yola salınacaq.