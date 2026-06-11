https://news.day.az/azerinews/1840773.html Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 17 vaqon dizel göndəriləcək Bu gün Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq. Day.Az xəbər verir ki, 17 vaqondan ibarət 984 ton dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından yola salınacaq.
Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 17 vaqon dizel göndəriləcək
Bu gün Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq.
Day.Az xəbər verir ki, 17 vaqondan ibarət 984 ton dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından yola salınacaq.
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