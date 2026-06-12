https://news.day.az/azerinews/1841053.html Azərbaycan bu ölkə ilə diplomatik pasport sahiblərini vizadan azad edir Azərbaycanla Ekvador arasında diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahibləri vizadan azad ediləcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunub.
Azərbaycan bu ölkə ilə diplomatik pasport sahiblərini vizadan azad edir
Azərbaycanla Ekvador arasında diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahibləri vizadan azad ediləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunub.
Belə ki, "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ekvador Respublikası Hökuməti arasında diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahiblərinin viza tələblərindən azad edilməsi haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi komitə iclasında müzakirə olunaraq plenar iclasa tövsiyə edilib.
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