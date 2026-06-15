https://news.day.az/azerinews/1841498.html 65 min şəxs işlə təmin olunub Azərbaycanda bu ilin yanvar-may aylarında 65 min şəxs işlə təmin olunub. Bu barədə Day.Az-a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sözügedən dövrdə 170,1 min şəxsi aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə edib, 322 şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib.
65 min şəxs işlə təmin olunub
Azərbaycanda bu ilin yanvar-may aylarında 65 min şəxs işlə təmin olunub.
Bu barədə Day.Az-a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sözügedən dövrdə 170,1 min şəxsi aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə edib, 322 şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib.
Bundan başqa, 7,3 min şəxs üçün peşə hazırlığı kursları təşkil olunub. Həmçinin 97,5 min şəxsə isə peşəyönümü xidmətlər göstərilib.
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