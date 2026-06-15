Qanunsuz saxlanılan silah aşkarlanıb

Həftəsonu qanunsuz saxlanılan 10 tüfəng, 3 avtomat aşkarlanıb.

Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, iyunun 13-də və 14-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 3 avtomat silahı, 10 tüfəng, 11 patron darağı və 362 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.