Türkiyədə 33 ilin yağış rekordu qırıldı

Meteorologiya Ümumi Müdirliyinin məlumatına görə, 2026-cı ilin may ayında Türkiyədə yağıntılar son 33 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, orta yağıntı 95,6 kq/m² olub və bu, normadan 81%, ötən ildən isə 98% çoxdur.

Mersin, Osmaniye, Ordu, Tokat və Samsun kimi bölgələrdə yağıntı normanın 3 qatını keçib, Ordu isə 206,7 kq/m² ilə ən yüksək göstəricini qeydə alıb.

Ümumilikdə bir çox bölgədə son 66 ilin rekordları yenilənib və ölkə üzrə yağışlı günlərin sayı da artaraq 15 günü ötüb.