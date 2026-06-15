https://news.day.az/azerinews/1841526.html Türkiyədə 33 ilin yağış rekordu qırıldı Meteorologiya Ümumi Müdirliyinin məlumatına görə, 2026-cı ilin may ayında Türkiyədə yağıntılar son 33 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, orta yağıntı 95,6 kq/m² olub və bu, normadan 81%, ötən ildən isə 98% çoxdur.
Türkiyədə 33 ilin yağış rekordu qırıldı
Meteorologiya Ümumi Müdirliyinin məlumatına görə, 2026-cı ilin may ayında Türkiyədə yağıntılar son 33 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, orta yağıntı 95,6 kq/m² olub və bu, normadan 81%, ötən ildən isə 98% çoxdur.
Mersin, Osmaniye, Ordu, Tokat və Samsun kimi bölgələrdə yağıntı normanın 3 qatını keçib, Ordu isə 206,7 kq/m² ilə ən yüksək göstəricini qeydə alıb.
Ümumilikdə bir çox bölgədə son 66 ilin rekordları yenilənib və ölkə üzrə yağışlı günlərin sayı da artaraq 15 günü ötüb.
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