https://news.day.az/azerinews/1841548.html ABŞ "Yaxın Şərqin qoruyucusu" rolunu öz üzərinə götürə bilər İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar uğursuz olarsa, Vaşinqton ya Tehrana qarşı hərbi hücumları bərpa edə bilər, ya da regionun gəlirlərinin bir hissəsini almaq müqabilində "Yaxın Şərqin qoruyucusu" rolunu öz üzərinə götürə bilər. Xarici media yazır ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib.
ABŞ "Yaxın Şərqin qoruyucusu" rolunu öz üzərinə götürə bilər
İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar uğursuz olarsa, Vaşinqton ya Tehrana qarşı hərbi hücumları bərpa edə bilər, ya da regionun gəlirlərinin bir hissəsini almaq müqabilində "Yaxın Şərqin qoruyucusu" rolunu öz üzərinə götürə bilər.
Xarici media yazır ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib.
"Əgər İran ABŞ ilə yekun razılığa gələ bilməsə, hərbi hücumları bərpa edəcəyəm və ya regionun gəlirlərinin 20%-i müqabilində ABŞ-ı "Yaxın Şərqin himayədarı" edəcəyəm".
Qeyd edək ki, Amerika prezidentinin köməkçiləri İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların yeni mərhələsinin İsveçrədə başlayacağını gözləyirlər.
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