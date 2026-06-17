https://news.day.az/azerinews/1842043.html Prezident İlham Əliyev Məhəmməd Süleyman Əl-Casiri “Dostluq” ordeni ilə təltif edib Məhəmməd Süleyman Əl-Casir "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Prezident İlham Əliyev Məhəmməd Süleyman Əl-Casiri “Dostluq” ordeni ilə təltif edib
Prezident İlham Əliyev Məhəmməd Süleyman Əl-Casirin "Dostluq" ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Sərəncamda bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası ilə İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə Məhəmməd Süleyman Əl-Casir "Dostluq" ordeni ilə təltif edilir.
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