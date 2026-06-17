Prezident İlham Əliyev Məhəmməd Süleyman Əl-Casiri “Dostluq” ordeni ilə təltif edib

Prezident İlham Əliyev Məhəmməd Süleyman Əl-Casirin "Dostluq" ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

Sərəncamda bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası ilə İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə Məhəmməd Süleyman Əl-Casir "Dostluq" ordeni ilə təltif edilir.