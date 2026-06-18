Kalsiumla zəngin 10 gözlənilməz qida - SİYAHI
Kalsium sümüklərin və dişlərin möhkəmliyi, əzələ fəaliyyəti və sinir sisteminin düzgün işləməsi üçün vacib mineraldır. Əksər insanlar onu süd məhsulları ilə əlaqələndirsə də, başqa bir çox qida da yüksək kalsium mənbəyidir.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin məlumatına görə, qara bəhməz (molasses), tahini (küncüt pastası), xaşxaş toxumu, ağ lobya, amarant, yaşıl yarpaqlı kələm (kale), tofu, qurudulmuş əncir, bamya və Çin kələmi (bok çoy) kalsiumla zəngin məhsullar sırasındadır.
Bu qidalar gündəlik kalsium ehtiyacını qismən və ya tam şəkildə qarşılamağa kömək edə bilər.
Araşdırmalar göstərir ki, məsələn, yalnız yarım stəkan kalsiumla hazırlanmış tofu demək olar ki, gündəlik normanı təmin edə bilər. Yaşıl yarpaqlı tərəvəzlər və paxlalılar da sümüklərin sağlamlığını dəstəkləyən yaxşı bitki mənşəli alternativlər sayılır. Kalsium təkcə sümüklər üçün yox, həm də ürək, əzələlər və sinir sistemi üçün vacib rol oynayır.
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