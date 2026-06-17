https://news.day.az/azerinews/1842141.html Xocalıda salınmış intensiv bağçılıq təsərrüfatları ilə tanışlıq - FOTO Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının Ağdərə şəhərində keçirilən iclasının iştirakçıları iyunun 17-də Xoclıda salınmış intensiv bağçılıq təsərrüfatları ilə tanış olublar.
Xocalıda salınmış intensiv bağçılıq təsərrüfatları ilə tanışlıq - FOTO
Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının Ağdərə şəhərində keçirilən iclasının iştirakçıları iyunun 17-də Xoclıda salınmış intensiv bağçılıq təsərrüfatları ilə tanış olublar.
AZƏRTAC xəbər verir ki, iclas iştirakçılarına "Fruit Valley" MMC-nin və "Yard Agro" MMC-nin həyata keçirdikləri layihələr barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, burada istehsal olunan məhsulların həm daxili, həm də xarici bazarlarda satışı nəzərdə tutulub.
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