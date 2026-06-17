Bakıda sürücü sükan arxasında öldü

Bakıda sürücü sükan arxasında ölüb.

Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu,Ə.Naxçıvani küçəsində qeydə alınıb.

Xocavənd rayon sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Əliş Surxay oğlu Səfərov idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobilində ürək tutmasından ölüb.

Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır. 