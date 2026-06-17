https://news.day.az/azerinews/1842204.html Bakıda sürücü sükan arxasında öldü Bakıda sürücü sükan arxasında ölüb. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu,Ə.Naxçıvani küçəsində qeydə alınıb. Xocavənd rayon sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Əliş Surxay oğlu Səfərov idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobilində ürək tutmasından ölüb. Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
Bakıda sürücü sükan arxasında öldü
Bakıda sürücü sükan arxasında ölüb.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu,Ə.Naxçıvani küçəsində qeydə alınıb.
Xocavənd rayon sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Əliş Surxay oğlu Səfərov idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobilində ürək tutmasından ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
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