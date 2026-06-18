https://news.day.az/azerinews/1842397.html "Qarabağ” “Zirə” ilə qarşılaşacaq 2026/2027 mövsümünə hazırlığı davam etdirən "Qarabağ" iyunun 20-də yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Day.Az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun komandası "Zirə" ilə qarşılaşacaq. Matç "Azersun Arena"nın məşq meydançasında keçiriləcək və saat 18:00-da başlayacaq.
"Qarabağ” “Zirə” ilə qarşılaşacaq
2026/2027 mövsümünə hazırlığı davam etdirən "Qarabağ" iyunun 20-də yoldaşlıq görüşü keçirəcək.
Day.Az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun komandası "Zirə" ilə qarşılaşacaq.
Matç "Azersun Arena"nın məşq meydançasında keçiriləcək və saat 18:00-da başlayacaq.
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