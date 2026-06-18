"Qarabağ” “Zirə” ilə qarşılaşacaq

2026/2027 mövsümünə hazırlığı davam etdirən "Qarabağ" iyunun 20-də yoldaşlıq görüşü keçirəcək.

Day.Az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun komandası "Zirə" ilə qarşılaşacaq. 

Matç "Azersun Arena"nın məşq meydançasında keçiriləcək və saat 18:00-da başlayacaq.