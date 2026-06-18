Qlobal neft ticarətinin 2050-ci ilədək 25 faiz artacağı proqnozlaşdırılır
2050-ci ilə qədər qlobal neft ticarətinin təxminən 25 faiz artaraq gündəlik 69 milyon barelə çatacağı gözlənilir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatının (OPEC) hesabatında deyilir.
Bildirilir ki, Yaxın Şərqin dünyanın ən böyük neft ixracatçısı kimi mövqeyini daha da gücləndirəcəyi, Asiya-Sakit Okean bölgəsinin isə ən böyük idxal mərkəzi olaraq qalacağı nəzərdə tutulur.
Hesabatda təqdim olunan alternativ ssenarilər uzunmüddətli perspektivdəki qeyri-müəyyənliklərə işarə edir. Qabaqcıl enerji texnologiyalarının daha sürətlə yayıldığı texnologiyaya yönəlmiş ssenaridə qlobal neft tələbatının 2035-ci ildən sonra pik həddə çatacağı və 2050-ci ildə gündəlik 107 milyon bareldən aşağı düşəcəyi gözlənilir. Əksinə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha güclü iqtisadi artımla bərabər böyümə ssenarisində neft tələbatının 2050-ci ildə sutkada 131 milyon barelə çatacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da istinad ssenarisindən təxminən 7 milyon barel çoxdur.
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