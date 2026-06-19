Tahir Abdullayevin UFC Fight Night Baku-da döyüşəcəyi rəsmən təsdiqlənib - FOTO
Azərbaycanlı idmançı Tahir Abdullayev (21-3) UFC təşkilatı ilə müqavilə imzalayıb və UFC FIGHT NIGHT: FIZIEV vs TORRES turnirinin iştirakçısı olacaq.
Yarımorta çəki dərəcəsində onun rəqibi braziliyalı Ceferson Nasimento olacaq.
Tahir Abdullayev UFC ilə müqavilə imzalayan beşinci azərbaycanlı döyüşçü olub.
UFC FIGHT NIGHT: FIZIEV vs TORRES turniri 27 iyun tarixində Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Gecənin əsas döyüşündə Azərbaycanlı təmsilçi Rafael Fiziev yüngül çəki dərəcəsində Manuel Torreslə üz-üzə gələcək. İkinci-əsas döyüşdə isə orta çəki dərəcəsində Şarabutdin "Shara Bullet" Maqomedov Michel Pereira ilə vuruşacaq.
Turnir çərçivəsində daha iki azərbaycanlı döyüşçü - Nazim Sadıxov və Fərman Həsənov da oktaqona çıxacaqlar. Onların rəqibləri uyğun olaraq braziliyalı Mateus Kamilo və ABŞ-lı Erik Nolan olacaqlar.
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