https://news.day.az/azerinews/1842726.html İsrail və Hizbullah atəşkəs barədə razılığa gəldi İsrail və Livanın silahlı qruplaşması olan Hizbullah arasında atəşkəs razılaşması əldə edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi anonim ABŞ rəsmisinə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə, tərəflər arasında döyüşlərin dayandırılması ilə bağlı razılıq əldə olunub.
İsrail və Hizbullah atəşkəs barədə razılığa gəldi
İsrail və Livanın silahlı qruplaşması olan Hizbullah arasında atəşkəs razılaşması əldə edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi anonim ABŞ rəsmisinə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, tərəflər arasında döyüşlərin dayandırılması ilə bağlı razılıq əldə olunub. ABŞ rəsmisi bildirib ki, atəşkəsin təmin olunmasında ABŞ və Qətərdən olan vasitəçilər mühüm rol oynayıblar.
Hələlik atəşkəsin şərtləri və qüvvəyə minmə vaxtı ilə bağlı rəsmi məlumat açıqlanmayıb.
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