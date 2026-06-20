https://news.day.az/azerinews/1842846.html Küftəni eşşək əti ilə hazırlayan restoran AŞKARLANDI Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirliyi bir sıra qida məhsullarında saxtalaşdırma faktlarını açıqlayıb. Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, İstanbul, Qaziantep, Mersin və digər bölgələrdə aparılan yoxlamalarda icazəsiz qatqılar və boya maddələri müəyyən edilib. Ən ciddi fakt ət məhsullarında qeydə alınıb.
Küftəni eşşək əti ilə hazırlayan restoran AŞKARLANDI
Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirliyi bir sıra qida məhsullarında saxtalaşdırma faktlarını açıqlayıb.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, İstanbul, Qaziantep, Mersin və digər bölgələrdə aparılan yoxlamalarda icazəsiz qatqılar və boya maddələri müəyyən edilib.
Ən ciddi fakt ət məhsullarında qeydə alınıb. Qaziantep və Mersində satılan içli köftə və qovurma "tək dırnaqlı heyvan əti" (at/eşşək) aşkarlanıb.
Nazirlik təhlükəli məhsullarla bağlı xəbərdarlıq edib və vətəndaşları diqqətli olmağa çağırıb.
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