https://news.day.az/azerinews/1842913.html Bazar günü çimərliklərdə 24 dərəcə isti olacaq İyunun 21-də Abşeron çimərliklərində 24 dərəcəyədək isti olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, gün ərzində şimal-qərb küləyi əsəcək, bəzi ərazilərdə küləyin arabir güclənəcəyi gözlənilir.
Bazar günü çimərliklərdə 24 dərəcə isti olacaq
İyunun 21-də Abşeron çimərliklərində 24 dərəcəyədək isti olacaq.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, gün ərzində şimal-qərb küləyi əsəcək, bəzi ərazilərdə küləyin arabir güclənəcəyi gözlənilir.
"Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində - Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh və Zuğulbada 21-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Cənub çimərliklərində - Türkan, Hövsan, Sahil və Şıxda isə suyun temperaturu 23-24 dərəcə isti olacaq",- deyə qurumun Mətbuat Xidmətinin məlumatında qeyd olunub.
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