Bazar günü çimərliklərdə 24 dərəcə isti olacaq

İyunun 21-də Abşeron çimərliklərində 24 dərəcəyədək isti olacaq.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, gün ərzində şimal-qərb küləyi əsəcək, bəzi ərazilərdə küləyin arabir güclənəcəyi gözlənilir.

 

"Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində - Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh və Zuğulbada 21-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Cənub çimərliklərində - Türkan, Hövsan, Sahil və Şıxda isə suyun temperaturu 23-24 dərəcə isti olacaq",- deyə qurumun Mətbuat Xidmətinin məlumatında qeyd olunub.