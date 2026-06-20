Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı
Cari həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın bir unsiyasının (31,1034768 qram) qiyməti 338,844 manat və ya 4,6 faiz azalıb.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına görə, qızılın bir troya unsiyası üzrə orta həftəlik qiymət əvvəlki həftə ilə müqayisədə 90,75025 manat və ya 1,3 faiz artaraq 7 262,3957 manat təşkil edib.
|Bir troya unsiya qızılın qiyməti
|
8 iyun
|
7330.3490
|
15 iyun
|
-
|
9 iyun
|
7366.8395
|
16 iyun
|
7349.0235
|
10 iyun
|
7096.1485
|
17 iyun
|
7354.8545
|
11 iyun
|
6937.9635
|
18 iyun
|
7335.5255
|
12 iyun
|
7126.9270
|
19 iyun
|
7010.1795
|Həftəlik orta qiymət
|
7171.6455
|Həftəlik orta qiymət
|
7262.3957
Bu həftə Azərbaycanda gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti həftə ərzində 10,6 manat və ya 9 faiz azalıb.
Gümüşün unsiyasının orta qiyməti ötən həftə ilə müqayisədə 3,468 manat və ya 3,1 faiz artaraq 115,7157 manat təşkil edib.
|Gümüşün unsiya qiyməti
|
8 iyun
|
115.2056
|
15 iyun
|
-
|
9 iyun
|
115.5181
|
16 iyun
|
118.5389
|
10 iyun
|
107.8813
|
17 iyun
|
119.1156
|
11 iyun
|
108.7572
|
18 iyun
|
117.3161
|
12 iyun
|
113.8788
|
19 iyun
|
107.8922
|Həftəlik orta qiymət
|
112.2482
|Həftəlik orta qiymət
|
115.7157
Bu həftə Azərbaycanda platin unsiyasının qiyməti 190,417 manat və ya 6,3 faiz azalıb.
Platin unsiyasının orta həftəlik qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 47,2405 manat və ya 1,6 faiz artaraq 2 963,4166 manat təşkil edib.
|Bir troya unsiya platinin qiyməti
|
8 iyun
|
2990.2830
|
15 iyun
|
-
|
9 iyun
|
2984.9790
|
16 iyun
|
2999.9560
|
10 iyun
|
2817.3930
|
17 iyun
|
3050.2250
|
11 iyun
|
2842.2470
|
18 iyun
|
2993.9465
|
12 iyun
|
2945.9810
|
19 iyun
|
2809.5390
|Həftəlik orta qiymət
|
2916.1761
|Həftəlik orta qiymət
|
2963.4166
Bu həftə Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti 141,5165 manat və ya 6,2 faiz azalıb.
Bir troya unsiya palladiumun orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 135,07 manat və ya 6,4 faiz artaraq 2 237,8949 manat təşkil edib.
|Bir troya unsiya palladiumun qiyməti
|
8 iyun
|
2079.1000
|
15 iyun
|
-
|
9 iyun
|
2073.7280
|
16 iyun
|
2272.1350
|
10 iyun
|
2041.5980
|
17 iyun
|
2286.2450
|
11 iyun
|
2122.5605
|
18 iyun
|
2262.5810
|
12 iyun
|
2197.1565
|
19 iyun
|
2130.6185
|Həftəlik orta qiymət
|
2102.8286
|Həftəlik orta qiymət
|
2237.8949
Qeyd edək ki, Milli Qurtuluş Günü ilə əlaqədar olaraq 15 iyun Azərbaycanda qeyri-iş günüdür, ona görə də bu tarix üçün məlumatlar dərc olunmayıb.
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