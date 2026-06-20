Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı

Cari həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın bir unsiyasının (31,1034768 qram) qiyməti 338,844 manat və ya 4,6 faiz azalıb.

Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına görə, qızılın bir troya unsiyası üzrə orta həftəlik qiymət əvvəlki həftə ilə müqayisədə 90,75025 manat və ya 1,3 faiz artaraq 7 262,3957 manat təşkil edib.

Bir troya unsiya qızılın qiyməti

8 iyun

7330.3490

15 iyun

-

9 iyun

7366.8395

16 iyun

7349.0235

10 iyun

7096.1485

17 iyun

7354.8545

11 iyun

6937.9635

18 iyun

7335.5255

12 iyun

7126.9270

19 iyun

7010.1795
Həftəlik orta qiymət

7171.6455

 Həftəlik orta qiymət

7262.3957

Bu həftə Azərbaycanda gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti həftə ərzində 10,6 manat və ya 9 faiz azalıb.

Gümüşün unsiyasının orta qiyməti ötən həftə ilə müqayisədə 3,468 manat və ya 3,1 faiz artaraq 115,7157 manat təşkil edib.

Gümüşün unsiya qiyməti

8 iyun

115.2056

15 iyun

-

9 iyun

115.5181

16 iyun

118.5389

10 iyun

107.8813

17 iyun

119.1156

11 iyun

108.7572

18 iyun

117.3161

12 iyun

113.8788

19 iyun

107.8922
Həftəlik orta qiymət

112.2482

 Həftəlik orta qiymət

115.7157

Bu həftə Azərbaycanda platin unsiyasının qiyməti 190,417 manat və ya 6,3 faiz azalıb.

Platin unsiyasının orta həftəlik qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 47,2405 manat və ya 1,6 faiz artaraq 2 963,4166 manat təşkil edib.

Bir troya unsiya platinin qiyməti

8 iyun

2990.2830

15 iyun

-

9 iyun

2984.9790

16 iyun

2999.9560

10 iyun

2817.3930

17 iyun

3050.2250

11 iyun

2842.2470

18 iyun

2993.9465

12 iyun

2945.9810

19 iyun

2809.5390
Həftəlik orta qiymət

2916.1761

 Həftəlik orta qiymət

2963.4166

Bu həftə Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti 141,5165 manat və ya 6,2 faiz azalıb.

Bir troya unsiya palladiumun orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 135,07 manat və ya 6,4 faiz artaraq 2 237,8949 manat təşkil edib.

Bir troya unsiya palladiumun qiyməti

8 iyun

2079.1000

15 iyun

-

9 iyun

2073.7280

16 iyun

2272.1350

10 iyun

2041.5980

17 iyun

2286.2450

11 iyun

2122.5605

18 iyun

2262.5810

12 iyun

2197.1565

19 iyun

2130.6185
Həftəlik orta qiymət

2102.8286

 Həftəlik orta qiymət

2237.8949

Qeyd edək ki, Milli Qurtuluş Günü ilə əlaqədar olaraq 15 iyun Azərbaycanda qeyri-iş günüdür, ona görə də bu tarix üçün məlumatlar dərc olunmayıb.