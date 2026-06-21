Ən ağıllı bürclər
Astroloqların fikrincə, bəzi bürclər güclü məntiqi, analitik bacarıqları və iti intuisiyaları ilə digərlərindən seçilir. Araşdırmada hansı bürcün daha çevik düşündüyü və mürəkkəb vəziyyətlərdən daha uğurla çıxdığı müəyyənləşdirilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən bürcləri sizə təqdim edir:
12-ci yer - Oxatan
Geniş düşüncə tərzinə malik olsalar da, bəzən tələskən davranışları vacib detalları gözdən qaçırmalarına səbəb olur.
11-ci yer - Qoç
Yeni ideyalar yaratmaqda uğurludurlar, lakin sürətli qərar vermələri hər zaman ən doğru nəticəni gətirmir.
10-cu yer - Balıqlar
Güclü intuisiya və emosional zəka sayəsində mürəkkəb situasiyalarda doğru istiqaməti hiss edə bilirlər.
9-cu yer - Buğa
Səbirli və realist yanaşmaları ilə seçilir, xüsusilə maliyyə və gündəlik həyat məsələlərində uğurlu qərarlar verirlər.
8-ci yer - Şir
Liderlik bacarıqları və strateji baxışları onlara böyük işləri idarə etməkdə üstünlük qazandırır.
7-ci yer - Dolça
Qeyri-adi düşüncə tərzi və yenilikçi yanaşmaları ilə çətin problemlərə fərqli həll yolları tapırlar.
6-cı yer - Qız
Detallara diqqət və güclü analiz qabiliyyəti onların ən böyük üstünlüklərindəndir.
5-ci yer - Oğlaq
Məntiq və praktikliyi bir araya gətirərək planlarını uğurla reallaşdırmağı bacarırlar.
4-cü yer - Əkizlər
Yeni məlumatları tez mənimsəyir, dəyişən şəraitə asan uyğunlaşırlar.
3-cü yer - Əqrəb
Dərin müşahidə qabiliyyəti sayəsində hadisələrin görünməyən tərəflərini asanlıqla sezirlər.
2-ci yer - Xərçəng
İnsan psixologiyasını yaxşı anlamaqları və güclü intuisiyaları onları fərqləndirir.
1-ci yer - Tərəzi
Tarazlı düşüncə, diplomatiya və strateji yanaşma Tərəziləri siyahının zirvəsinə yüksəldib. Onlar hadisələrə müxtəlif tərəflərdən baxaraq ən uyğun qərarı verməyi bacarırlar.
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