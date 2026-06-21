https://news.day.az/azerinews/1843071.html Günəşdə güclü enerji partlayışı baş verib Günəşdə "M2.6" sinfinə aid güclü partlayış qeydə alınıb. Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu məlumat yayıb. Məlumata əsasən, hadisə bu gün səhər saatlarında, Bakı vaxtı ilə 06:46-da müşahidə olunub.
Günəşdə güclü enerji partlayışı baş verib
Günəşdə "M2.6" sinfinə aid güclü partlayış qeydə alınıb.
Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, hadisə bu gün səhər saatlarında, Bakı vaxtı ilə 06:46-da müşahidə olunub.
Alimlərin son açıqlamasına görə, hazırda Günəşdə aktiv partlayış prosesi qeydə alınmır və vəziyyət stabildir.
Qeyd olunur ki, "M" sinfinə aid partlayışlar güclü kateqoriyaya daxildir və bəzi hallarda Yer kürəsində zəif və ya orta səviyyəli geomaqnit qasırğalarına, eləcə də qısa müddətli rabitə pozuntularına səbəb ola bilir.
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