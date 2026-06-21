https://news.day.az/azerinews/1843109.html Yasamalda yanğın - VİDEO Bakı şəhəri Yasamal rayonunda yerləşən "Park Yasamal" yaşayış kompleksində yerləşən mənzillərdən birində yanğın hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, yanğına səbəb ehtiyyatsızlıq olub. Hadisə yerinə dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri çağrılıb. Yanğının qarşısı alınıb.
Yasamalda yanğın - VİDEO
Bakı şəhəri Yasamal rayonunda yerləşən "Park Yasamal" yaşayış kompleksində yerləşən mənzillərdən birində yanğın hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, yanğına səbəb ehtiyyatsızlıq olub.
Hadisə yerinə dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri çağrılıb.
Yanğının qarşısı alınıb.
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