Yasamalda yanğın

Bakı şəhəri Yasamal rayonunda yerləşən "Park Yasamal" yaşayış kompleksində yerləşən mənzillərdən birində yanğın hadisəsi baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, yanğına səbəb ehtiyyatsızlıq olub. 

Hadisə yerinə dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri çağrılıb.

Yanğının qarşısı alınıb.