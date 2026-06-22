https://news.day.az/azerinews/1843188.html 43 yaşlı kişi kanalda boğuldu Kürdəmirdə 43 yaşlı kişi kanalda boğularaq ölüb. Day.Az xəbər verir ki, Şüşün kənd sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Rəşad Məhəmməd oğlu Cəfərov kəndin ərazisindən keçən su kanalında boğulub. R.Cəfərovun meyiti sudan çıxarılıb. Araşdırma aparılır.
43 yaşlı kişi kanalda boğuldu
Kürdəmirdə 43 yaşlı kişi kanalda boğularaq ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, Şüşün kənd sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Rəşad Məhəmməd oğlu Cəfərov kəndin ərazisindən keçən su kanalında boğulub.
R.Cəfərovun meyiti sudan çıxarılıb.
Araşdırma aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре