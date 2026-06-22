https://news.day.az/azerinews/1843260.html Qubada sürüşmə qeydə alınıb Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, Quba ərazisində Qusar sərhəddinə yaxın sürüşmə qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, 20.06.2026-cı il tarixindən sürüşmə dəvam edir.
Qubada sürüşmə qeydə alınıb
Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, Quba ərazisində Qusar sərhəddinə yaxın sürüşmə qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, 20.06.2026-cı il tarixindən sürüşmə dəvam edir.
Qeyd olunub ki, ərazidə yaşayış məntəqəsi yoxdur (sürüşmədə maqnituda və dərinlik qeydə alınmayıb).
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