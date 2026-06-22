Birinci kurs tələbəsinin vəfat etmə səbəbi

Azərbaycanda daha bir tələbə dünyasını dəyişib.

Day.Az xəbər verir ki, Lənkəran Dövlət Universitetinin İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasının tələbəsi Qənbərova Zəhra Tələt qızı vəfat edib.

Onun uzun sürən xəstəlik səbəbindən vəfat etdiyi bildirilib.