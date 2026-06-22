https://news.day.az/azerinews/1843309.html Birinci kurs tələbəsinin vəfat etmə səbəbi MÜƏYYƏN EDİLİB Azərbaycanda daha bir tələbə dünyasını dəyişib. Day.Az xəbər verir ki, Lənkəran Dövlət Universitetinin İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasının tələbəsi Qənbərova Zəhra Tələt qızı vəfat edib. Onun uzun sürən xəstəlik səbəbindən vəfat etdiyi bildirilib.
Birinci kurs tələbəsinin vəfat etmə səbəbi MÜƏYYƏN EDİLİB
Azərbaycanda daha bir tələbə dünyasını dəyişib.
Day.Az xəbər verir ki, Lənkəran Dövlət Universitetinin İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasının tələbəsi Qənbərova Zəhra Tələt qızı vəfat edib.
Onun uzun sürən xəstəlik səbəbindən vəfat etdiyi bildirilib.
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