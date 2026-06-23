Dondurma və qatıqdakı maddə ilə bağlı narahatlıq: Bağırsaqlara təsir iddiaları
Almaniyada aparılan bəzi tədqiqatlar süd məhsulları və desertlərdə geniş istifadə olunan karragenan (E407) adlı qida əlavəsinin mümkün təsirlərini gündəmə gətirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu maddə dondurma, qatıq, bitki mənşəli içkilər və müxtəlif emal olunmuş qidalarda qatılaşdırıcı kimi istifadə olunur.
Araşdırmalarda E407-in bağırsaq baryerinə təsir edərək onun keçiriciliyini artıra biləcəyi, bunun isə iltihabi proseslər və metabolik pozğunluqlarla əlaqəli ola biləcəyi qeyd edilir. Həmçinin bəzi nəticələrdə 2-ci tip diabet riski ilə mümkün əlaqəyə dair göstəricilər də müşahidə olunub.
Alimlər bildirirlər ki, bu təsirlər xüsusilə artıq çəkili insanlarda daha aydın görünə bilər, lakin nəticələr hələ tam təsdiqlənmiş sayılmır. Mütəxəssislər əlavənin qida sənayesində geniş istifadəsini nəzərə alaraq əlavə tədqiqatlara ehtiyac olduğunu vurğulayırlar.
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