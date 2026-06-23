Bakıda həyət evi tikmək üçün lazım olan məbləğ AÇIQLANDI
2026-cı ilin yay mövsümündə Bakıda fərdi yaşayış evi tikmək istəyən vətəndaşlar əvvəlki illərlə müqayisədə daha yüksək xərclərlə üzləşirlər. Tikinti materiallarının bahalaşması və işçi qüvvəsinə çəkilən xərcin artması fərdi ev tikintisinin ümumi dəyərinə təsir göstərib.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az-ın araşdırmasına görə, son aylarda tikinti bazarında müşahidə olunan qiymət dəyişiklikləri ev tikmək istəyənlərin büdcəsini yenidən nəzərdən keçirməsinə səbəb olub.
Hazırda Bakıda ən çox tikilən fərdi yaşayış evləri 90-120 kvadratmetr sahəyə malik 3 otaqlı evlərdir. Belə evlərdə adətən 1 qonaq otağı, 2 yataq otağı, mətbəx və sanitar qovşağı nəzərdə tutulur.
Orta səviyyəli 100 kvadratmetrlik 3 otaqlı fərdi evin tikintisi torpaq sahəsi nəzərə alınmadan təxminən 60 000-90 000 manata başa gəlir. Daha keyfiyyətli materiallardan istifadə edildikdə və geniş təmir işləri aparıldıqda bu məbləğ 100 000-120 000 manata çata bilər.
Qeyd olunan qiymətlər əsasən Bakının ətraf qəsəbələrində - Masazır, Mehdiabad, Binə, Binəqədi, Hövsan, Zabrat, Ramana, Kürdəxanı və Sulutəpə kimi ərazilərdə tikilən orta səviyyəli fərdi yaşayış evlərinə aiddir. Bu ərazilərdə torpaq qiymətləri nisbətən əlçatan olduğundan tikinti xərcləri də paytaxtın digər hissələri ilə müqayisədə daha münasibdir.
Lakin Mərdəkan, Şüvəlan, Bilgəh, Buzovna və Novxanı kimi qəsəbələrdə həm torpaq, həm də tikinti xərcləri daha yüksəkdir. Bu ərazilərdə 100 kvadratmetrlik evin tikintisi istifadə olunan materiallardan asılı olaraq 90 000-130 000 manata başa gələ bilər.
Tikinti bazarının iştirakçıları bildirirlər ki, armatur, sement və beton kimi əsas materialların qiymətlərində artım davam edir. Bununla yanaşı, ustaların xidmət haqları da əvvəlki illərlə müqayisədə yüksəlib.
100 kvadratmetrlik ev üçün karkas və daş işlərinə orta hesabla 25 000-35 000 manat tələb olunur. Dam örtüyü, kommunikasiya xətləri və fasad işləri əlavə olaraq 10 000-15 000 manat xərc yaradır. Daxili təmir isə seçilən materiallardan asılı olaraq 15 000-30 000 manat arasında dəyişir.
Daha böyük evlərdə xərclər də artır. Belə ki, 140-160 kvadratmetr sahəsi olan 4 otaqlı fərdi evlərin tikintisi orta hesabla 90 000-140 000 manata başa gəlir.
Əmlak bazarı üzrə mütəxəssislər hesab edirlər ki, mənzil qiymətlərinin yüksək olması bəzi vətəndaşları fərdi ev tikintisinə yönəltsə də, tikinti materiallarının bahalaşması bu sahədə də xərclərin artmasına səbəb olur.
Qeyd edək ki, fərdi ev tikintisinin yekun dəyəri evin layihəsindən, istifadə olunan materiallardan, torpaq sahəsinin xüsusiyyətlərindən və təmir səviyyəsindən asılı olaraq dəyişə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре