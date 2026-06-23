Azərbaycandan İtaliyaya təbii qaz ixracının həcmi açıqlandı
Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan İtaliyaya 1,144 milyard dollar dəyərində 2,835 milyard kubmetr təbii qaz ixrac edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən dərc edilmiş "2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanın Xarici Ticarət Əlaqələri" hesabatında deyilir.
Komitənin məlumatına görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu rəqəm dəyər baxımından 505 milyon dollar və ya 30,6%, həcm baxımından isə 272 milyon kubmetr və ya 8,7% azalıb.
2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan səkkiz ölkəyə 2,536 milyard dollar dəyərində 8,416 milyard kubmetr təbii qaz (qaz şəklində) ixrac edib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 53 milyon dollar və ya 17,3% azalma, həcm baxımından isə 256 milyon kubmetr və ya 3,1% artım deməkdir.
Bundan əlavə, 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan bir ölkədən - İran İslam Respublikasından 11,307 milyon dollar dəyərində 168 milyon kubmetr təbii qaz (qaz şəklində) idxal edib. Ötən ilin yanvar-aprel ayları ərzində İrandan Azərbaycana təbii qaz ixracı ilə bağlı məlumatlar dərc olunmayıb.
İtaliya xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq nazirinin müavini Edmondo Sirielli Trend-ə eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, məhsuldar yüksək səviyyəli siyasi dialoq vasitəsilə ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşməsi fonunda İtaliya ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlığın daha da genişləndirilməsi, eləcə də strateji neft-qaz sektorundan kənarda iqtisadi əməkdaşlığın şaxələndirilməsi üçün əlverişli şərait mövcuddur.
O bildirib ki, İtaliya Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) yerli bazarda investisiya imkanlarının araşdırılmasına olan marağını alqışlayır.
"Cənub Qaz Dəhlizi həm İtaliya, həm də Avropa Birliyi üçün strateji əhəmiyyətli bir infrastrukturdur. Xüsusilə Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzündən sonra Azərbaycan qazının tədarükü Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün kritik hala gəldi. 2020-ci ildə istifadəyə verildiyi vaxtdan bəri Trans-Adriatik Boru Kəməri artıq 40 milyard kubmetrdən çox Azərbaycan qazını İtaliyaya nəql edib", - deyə o bildirib.
Sirielli qeyd edib ki, TAP-ın 2020-ci ildə istifadəyə verilməsindən bəri ikitərəfli ticarət münasibətləri xeyli artıb.
"Bu gün neft və qaz ticarəti ikitərəfli ticarətin böyük əksəriyyətini təşkil edir. İqtisadi tərəfdaşlığımızı daha da genişləndirmək üçün ticarət əlaqələrimizi şaxələndirməyə çalışırıq. Bu, həm də iqtisadi əlaqələrimizi həqiqətən gücləndirə biləcək əsas sahələrdə tərəfdaşlığımızın əhatə dairəsini genişləndirməyi hədəfləyən hökumətlərarası komissiyanın əsas məqsədlərindən biridir", - deyə nazir müavini bildirib.
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