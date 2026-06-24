ABŞ İŞİD liderini məhv etdi

ABŞ Mərkəzi Komandanlığı qüvvələri Suriyanın şimal-qərbində hava hücumu həyata keçirib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə CENTCOM-dan məlumat verilib.

Məlumata görə, hava hücumu zamanı İŞİD liderlərdən olan Əli Hüseyn əl-Uleyvi öldürülüb.