https://news.day.az/azerinews/1843836.html ABŞ İŞİD liderini məhv etdi ABŞ Mərkəzi Komandanlığı qüvvələri Suriyanın şimal-qərbində hava hücumu həyata keçirib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə CENTCOM-dan məlumat verilib. Məlumata görə, hava hücumu zamanı İŞİD liderlərdən olan Əli Hüseyn əl-Uleyvi öldürülüb.
ABŞ İŞİD liderini məhv etdi
ABŞ Mərkəzi Komandanlığı qüvvələri Suriyanın şimal-qərbində hava hücumu həyata keçirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə CENTCOM-dan məlumat verilib.
Məlumata görə, hava hücumu zamanı İŞİD liderlərdən olan Əli Hüseyn əl-Uleyvi öldürülüb.
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