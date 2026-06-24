https://news.day.az/azerinews/1843843.html İyun ayının sosial ödənişləri yekunlaşdırılıb Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu gün iyun ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib. Bu barədə məlumat Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytında dərc olunub. Məlumata əsasən, Fond bu ayın bütün sosial ödənişlərini başa çatdırıb.
İyun ayının sosial ödənişləri yekunlaşdırılıb
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu gün iyun ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib.
Bu barədə məlumat Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytında dərc olunub.
Məlumata əsasən, Fond bu ayın bütün sosial ödənişlərini başa çatdırıb.
Qeyd edilib ki, bundan əvvəl iyunun 12-də Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu, Naxçıvan Muxtar Respublikası, iyunun 19-da isə digər bölgələrdə yaşayan pensiyaçıların və güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilmiş şəxslərin iyun ayı üzrə pensiyaları ödənilib.
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