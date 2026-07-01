BMT-də Bakı Təhlükəsizlik Forumunun beynəlxalq ictimaiyyətə təqdimatı keçirilib - FOTO
İyunun 29-30-da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) ABŞ-nin Nyu-York şəhərində yerləşən Baş Qərargahında "BMT-nin Dördüncü Antiterror Həftəsi" çərçivəsində "BMT Üzv Dövlətlərinin Antiterror Agentliklərinin Rəhbərlərinin Dördüncü Yüksək Səviyyəli Konfransı" baş tutub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, BMT-nin qlobal antiterror strategiyasının nəzərdən keçirilməsinə və əlaqəli məsələlərə həsr edilmiş tədbirdə Azərbaycan Respublikasını Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) və Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti təmsil edib.
29 iyun 2026-cı il - Yüksək Səviyyəli Konfrans günündə BMT-nin Baş Qərargahında "Terrorçuluğa Qarşı Beynəlxalq Əməkdaşlığın Gücləndirilməsi: Bakı Təhlükəsizlik Forumunun Perspektivləri" mövzusunda qəbul və təqdimat mərasimi keçirilib.
Aparıcı beynəlxalq təşkilatların və terrorla mübarizə orqanlarının rəhbər vəzifəli şəxslərinin iştirak etdiyi mötəbər tədbirdə BMT-nin Terrorçuluğa Qarşı Mübarizə Ofisinin baş katibi Aleksandr Zuyev və Azərbaycan Respublikasının BMT yanında daimi nümayəndəsi Tofiq Musayev çıxış ediblər.
Daha sonra DTX rəisinin müavini, Bakı Təhlükəsizlik Forumunun Təşkilat Komitəsinin üzvü Həsən Mansurov tərəfindən Bakı Təhlükəsizlik Forumu və onun operativ platforması - Antiterror Məlumat Mübadiləsi Sistemi (CTIES) haqqında təqdimat edilərək cari vəziyyət və perspektiv planlar barədə geniş məlumat verilib.
Təqdimatda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin "Bakı artıq yalnız enerji və nəqliyyat qovşağı deyil, həm də qlobal təhlükəsizlik müzakirələrinin ünvanıdır" fikirlərinin əməkdaşlıq mühiti üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb.
Eyni zamanda, Bakı Təhlükəsizlik Forumunun BMT-nin beynəlxalq təhlükəsizlik prinsiplərinə əsaslandığını qeyd edən Həsən Mansurov qısa müddət ərzində müvafiq təsisatın təhlükəsizlik və xüsusi xidmət orqanlarını eyni məqsədlər ətrafında birləşdirən mühüm məkana çevrildiyini diqqətə çatdırıb. Bu xüsusda 100-dən çox ölkənin 150-dən artıq təhlükəsizlik və kəşfiyyat qurumunu əhatə edən Bakı Təhlükəsizlik Forumunun daimi Katibliyinin formalaşdırıldığı, onun hüquqi-institusional inkişafı və beynəlxalq təşkilata transformasiyası istiqamətində tədbirlərin davam etdirildiyi bildirilib.
Bakı Təhlükəsizlik Forumunun fəaliyyətinə dair videoçarxın nümayişindən sonra tədbir "Mənim Yolum" Uşaq və Gənclər İnkişaf Mərkəzinin yetirmələrinin ifasında "Yallı" və "Azərbaycan" rəqsləri ilə davam etmiş, iştirakçılar arasında işgüzar görüşlər keçirilib.
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