https://news.day.az/azerinews/1847068.html Azərbaycanın xarici dövlət borcu azaldı Bu il iyulun 1-nə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 4 milyard 616,8 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, bu, ötən il iyulun 1-nə nisbətən 7,9 % azdır. Təkcə iyunda ölkənin xarici dövlət borcu 25,6 milyon ABŞ dolları azalıb.
Azərbaycanın xarici dövlət borcu azaldı
Bu il iyulun 1-nə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 4 milyard 616,8 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən il iyulun 1-nə nisbətən 7,9 % azdır.
Təkcə iyunda ölkənin xarici dövlət borcu 25,6 milyon ABŞ dolları azalıb.
Ötən il ölkənin xarici dövlət borcu 6,7 % azalaraq 4 milyard 813,5 milyon ABŞ dollara (8 milyard 183 milyon manata) düşüb.
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