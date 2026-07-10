Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş investisiyaların həcmi AÇIQLANDI
2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş investisiyaların həcmi 9,295 milyard manat təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin dərc etdiyi "2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri" hesabatında bildirilir.
Məlumata əsasən, bu göstərici 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13,8 faiz çoxdur.
Bununla yanaşı, hesabat dövründə qeyri-neft-qaz sektoruna yatırılan investisiyalar 5,5 faiz azalaraq 6,132 milyard manat təşkil edib.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda 65,207 milyard manat dəyərində ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub. Bu göstərici 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,8 faiz artıb.
"Hesabat dövründə iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda yaradılmış əlavə dəyər hesabat dövründə 0,7 faiz azalaraq 19,610 milyard manat təşkil edib. Qeyri-neft-qaz sektorunda isə əlavə dəyər 1,5 faiz artaraq 45,596 milyard manata çatıb", - deyə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında qeyd olunub.
Komitənin hesabatına əsasən, cari il iyulun 1-nə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 4,617 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Qurumun məlumatında bildirilib ki, bu göstərici ötən il iyulun 1-i ilə müqayisədə 7,9 faiz azdır.
Bununla yanaşı qeyd olunur ki, 2026-cı il iyulun 1-nə ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 85,769 milyard ABŞ dollarına çatıb ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10,4 faiz çoxdur.
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