Kəlbəcərdə mina partlayışı baş verib

Kəlbəcərdə mina partlayışı baş verib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Kəlbəcərin Laçın rayonu ilə sərhəd ərazisində qeydə alınıb.

Hadisə zamanı insanlar arasında xəsarət alan olmayıb. Partlayış nəticəsində üç baş xırdabuynuzlu heyvan yaralanıb.

Qeyd edək ki, sözügedən ərazidə buna bənzər mina partlayışı halları daha əvvəl də qeydə alınıb.