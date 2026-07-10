Azərbaycanda yerli kartlarla aparılan əməliyyatlara dair göstəricilər açıqlanıb
Azərbaycanda yerli kartlarla aparılan əməliyyatlara dair göstəricilər açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) dərc etdiyi statistik bülletendə qeyd olunub.
Məlumata görə, cari ilin may ayının sonuna Azərbaycanda rezident maliyyə təşkilatları (habelə statistik vahidin ödəniş kartları) tərəfindən buraxılmış yerli kartlardan istifadə edilməklə 60,9 min əməliyyat aparılıb. Bildirilib ki, həmin əməliyyatların ümumi həcmi 66,78 milyon manatı ötüb.
Bankın məlumatına əsasən, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə yerli kartlardan istifadə edilməklə aparılan əməliyyatların sayı 2,7 mindən çox və ya 4,6 faiz, əməliyyatların həcmi isə 5,51 milyon manatdan çox və ya 9 faiz azalıb.
Hazırda Azərbaycanda vahid AZQR standartı əsasında QR ödəniş sisteminin mərhələli tətbiqi davam edir. AMB-dən Trend-ə verilən özəl müsahibədə bildirilib ki, banklar artıq sistemlə texniki inteqrasiyanı başa çatdırıblar və funksionallıq tədricən POS terminallarında və mobil bank tətbiqlərində istifadəyə verilir.
"Növbəti inkişaf mərhələsi transsərhəd QR ödənişlərinin tətbiqi ola bilər. Bunun üçün Azərbaycan Ani Ödəniş Sistemi ilə digər ölkələrin analoji sistemləri arasında qarşılıqlı inteqrasiya imkanları nəzərdən keçirilir. Hazırda tənzimləyici bu sahədə beynəlxalq təcrübəni öyrənir. Prioritet istiqamətlər gündəlik pərakəndə hesablaşmalarda QR ödənişlərinin istifadəsinin genişləndirilməsi, istifadəçi təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi və ekosistemdə iştirak edən banklar arasında tam uyğunluğun təmin edilməsidir", - deyə Mərkəzi Bank qeyd edib.
"İnkişafın növbəti mərhələsi transsərhəd QR ödənişlərinin tətbiqi ola bilər. Bunun üçün Azərbaycanın Ani Ödənişlər Sisteminin digər ölkələrin analoji sistemləri ilə qarşılıqlı inteqrasiyası imkanları nəzərdən keçirilir. Hazırda tənzimləyici qurum bu cür həllərin tətbiqi üzrə beynəlxalq təcrübəni öyrənir. Prioritet istiqamətlər gündəlik pərakəndə hesablaşmalarda QR ödənişlərindən istifadənin genişləndirilməsi, istifadəçi təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi və ekosistemə qoşulan banklar arasında tam uyğunluğun təmin edilməsidir", - deyə bankdan bildirilib.
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