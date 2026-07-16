https://news.day.az/azerinews/1848411.html Naxçıvanda əhali artıb - SAY AÇIQLANDI Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb. Bu barədə Day.Az-a Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib. Bildirlib ki, 1 iyun tarixə MR-də əhalinin sayı 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1212 nəfər və ya 0,3 % artaraq 472 820 nəfər olub.
Naxçıvanda əhali artıb - SAY AÇIQLANDI
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb.
Bu barədə Day.Az-a Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirlib ki, 1 iyun tarixə MR-də əhalinin sayı 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1212 nəfər və ya 0,3 % artaraq 472 820 nəfər olub.
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