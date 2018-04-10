В Азербайджане за сутки раскрыто 20 преступлений по "горячим следам"
Обнародована статистика преступлений, совершенных в Азербайджане минувшим днем.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, минувшим днем органами внутренних дел республики было зарегистрировано 110 преступлений, 20 из которых раскрыты по "горячим следам", передает Day.Az.
Раскрыто 2 преступления, совершенных в прежние периоды. 24 человека, находившихся в розыске, в том числе 16 должников, задержаны и переданы по назначению.
На автомобильных дорогах республики зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 13 пострадали.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 8 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.
Задержаны 19 подозреваемых в совершении преступлений.
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