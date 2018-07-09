В Баку пройдет Всемирная конференция Международного общества музыкального образования

В столице Азербайджана 15-20 июля пройдет 33-я Всемирная конференция Международного общества музыкального образования (International Society for Music Education - ISME). Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Конференция, в которой примут участие более 500 специалистов в области музыкального образования из разных стран мира, будет организована во Дворце Гейдара Алиева, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанской национальной консерватории.

"В результате большого внимания руководства страны к культуре азербайджанский мугам (2008), азербайджанское ашугское искусство (2009), азербайджанское искусство исполнения на таре (2012) включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

С целью обеспечения интеграции азербайджанского музыкального искусства в мировое сообщество в стране, принимающей множество международных культурных мероприятий, каждый год проводятся Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, Бакинский международный джаз-фестиваль, Габалинский международный музыкальный фестиваль и другие значимые мероприятия.

Наряду с этим организованный в Баку международный песенный конкурс "Евровидение-2012" способствовал увеличению интереса со стороны международной музыкальной аудитории к стране, говорится в сообщении.

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