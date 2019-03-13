В Международном центре мугама в Баку, в рамках проекта Фонда культуры Азербайджана, стартовал телевизионный конкурс "Мугам 2019", проводимый при содействии Фонда Гейдара Алиева, организационной поддержке Азербайджанского телевидения и участии министерства культуры Азербайджана.

На открытии данного, уже седьмого по счету, телевизионного конкурса мугама была отмечена знаменательность этого события, совпавшего с третьим предпраздничным вторником Новруза.

Азербайджанский мугам, сохраняя первозданную значимость и свежесть, переживает новый период своего развития. Наряду с признанными мастерами этого искусства о себе заявляют молодые исполнители. Все чаще их голоса доносятся с больших сцен, молодёжь достойно представляет азербайджанскую музыкальную культуру и внутри страны, и за рубежом. Среди лауреатов телевизионных конкурсов мугама, первый из которых прошел в 2005 году, уже есть такие, которые сами обучают мугамному искусству, передавая молодому поколению свои знания и умения.

Безусловно, все эти достижения стали возможны благодаря личной инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Именно её стараниями и усилиями мугам, ашугское искусство, азербайджанский тар и ковры, праздник Новруз, архитектурный заповедник "Ичеришехер", човган, кялагаи и "Лагичское искусство медной чеканки" были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Для участия в VII Телевизионном конкурсе мугама было заявлено более 350 участников из различных регионов страны, из которых в финальную часть конкурса были отобраны 20 лучших исполнителей.

Членами жюри конкурса являются народные артисты Азербайджана Алибаба Мамедов, Ариф Бабаев, Сакина Исмаилова, Мансум Ибрагимов, Мелекханум Эйюбова, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев, секретарь Союза писателей Азербайджана, исполнитель проекта телеконкурса мугама Ильгар Фахми.

В начале конкурса был совершен экскурс в творчество выдающегося представителя азербайджанского певческого искусства, ханенде, композитора, музыкального деятеля Джаббара Гарягды оглы, сыгравшего значительную роль в истории музыки страны и становлении мугамного искусства во второй половине XIX века. Прозвучала хранящаяся в Золотом фонде Азербайджанского телевидения запись его исполнения.

Аккомпанировали участникам конкурса - Рашад Ибрагимов (тар), Тябриз Юсубов (кяманча), Адиль Муслимов (балабан), Сиявуш Керимов (нагара) и Айсу Садыгова (канон).

Первым из участников выступил Фаик Акберов. Вслед за ним свои номера представили остальные девять участников этого дня конкурса - Мехрана Мамедова, Заур Мурсалов, Гусейн Сяба, Хаял Гусейнов, Мехин Гараева, Хейрат Ибаев, Галям Годжаманова, Тариэль Велиев и Илаха Рустамова.

Следующие 10 участников конкурса представят свои выступления в четверг, 14 марта.

Н.Гасымова