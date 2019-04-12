Во Дворце Гейдара Алиева состоялась грандиозная премьера балета "Тысяча и одна ночь", посвященная 90-летию всемирно известного азербайджанского художника, кавалера высоких государственных орденов и международных премий, дважды лауреата Государственной премии Азербайджана, лауреата Государственной премии СССР и России, народного художника Азербайджана, России, СССР Таира Салахова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премьера была ознаменована торжественной церемонией открытия Дней российской культуры в Азербайджане.

На открытии вечера министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко отметил значимость события в культурной жизни двух стран, подчеркнули высокий уровень развития между Россией и Азербайджаном и добрососедские отношения, исторические и культурные связи, которые еще больше сближают народы.

Постановка спектакля "Тысяча и одна ночь" реализована Министерством культуры Азербайджана, Министерством культуры России и посольством Азербайджана в России. Новый проект является свидетельством дальнейшего развития исторических дружественных и культурных связей между Азербайджана и Россией

В основе либретто - памятник средневековой арабской литературы - собрание сказок и притчей, рассказанных Шехерезадой в "Тысячи и одной ночи". Основой балета стал популярный "Рассказ о царе Шахрияре". В балет входят сюжеты и других сказок - о приключениях Синдбада-морехода, о Птице Рухх, об Аладдине и принцессе Будур, об Али-Бабе и сорока разбойниках...На сцене - красочная хореографическая феерия, гармоничное сочетание образной музыки и классической хореографии, пряное очарование Востока в постановке на музыку известного азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова. Многие годы балет с огромным успехом идет на разных сценах России и за рубежом. Однако "Тысяча и одна ночь" в исполнении театра "Кремлевский балет" - это первая постановка знаменитого балета на московской сцене. Хореограф-постановщик балета - народный артист России, художественный руководитель и основатель театра "Кремлевский балет" Андрей Петров сочинил хореографическую сказку, излучающую волшебство арабского Востока. Сценографом спектакля выступил всемирно известный азербайджанский художник, народный художник СССР, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана Таир Салахов. Он создал мощные декорации в свойственной ему особой благородной манере, где стройность линий соседствует с контрастностью и сочностью цвета. Костюмы художника Ольги Полянской отмечены тонким вкусом, чувством стиля, гармонично сочетаются с декорациями. Спектакль прошел в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей". Художественный руководитель и главный дирижер - Сергей Кондрашев. Замечательная и эмоциональная музыка Фикрета Амирова в гармонии с художественными композициями Таира Салахова, поставленной хореографией и возможностью артистам полностью показать свое мастерство, потрясающе и своеобразно передают дух восточной сказки. Премьера была встречена овациями зрителей.

Ранее премьера состоялась в России, Испании, Китае, Ливане и Кипре, и в этом году представлена в городах Китая и Таиланда.