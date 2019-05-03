25 мая в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится премьера балета "Насими", посвященного 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.

2019 год указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева объявлен "Годом Насими". Внося свой вклад в это значимое событие, коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета подготовил и 25 мая представит премьеру балета "Насими" на музыку знаменитого азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Спектакль повествует о судьбе Имадеддина Насими - великого поэта и мыслителя, оставившего глубокий след в многовековой художественной и философской мысли азербайджанского народа и о его жизни являющегося символом мужества и верности своим убеждениям.

Балетмейстером-постановщиком спектакля является народная артистка Азербайджана, президентская стипендиатка, обладательница премий "Зирвя", "Хумай" и "Золотой дервиш", художественный руководитель балетной труппы Театра оперы и балета Камилла Гусейнова.

Автор либретто - Аждар Улдуз, музыкальный руководитель и дирижер балета - народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов, художник-постановщик спектакля - заслуженный художник Азербайджана Нусрет Гаджиев, художник по костюмам - народный художник республики Рафиз Исмайлов.

В спектакле заняты ведущие солисты балетной труппы - заслуженные артисты республики Нигяр Ибрагимова (партия жены Насими), Самир Самедов (партия Наими), а также Ислам Мамедов (партия юного Насими), Анар Микаилов (партия поэта Насими), Динара Ширинова (партия дочери Насими) и др.

Ф. Агаларова