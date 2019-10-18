16 октября в Международном центре мугама прошел прекрасный концерт Ансамбля солистов азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли. Концертом руководил заслуженный артист Азербайджана, известный дирижер Фуад Ибрагимов.

В этот вечер публику порадовали своим исполнением солисты Фарида Мамедова (сопрано), Анар Мамедов (кларнет) и Уджал Мамедхан (ударные инструменты).

В рамках концертной программы прозвучали произведения композиторов С. Скиарино "Звуки за стеклом", Аяза Гемберли "Метод самообучения над эмоциями", Лучано Берио "О король", колыбельная Марии из оперы Aльбана Берга "Wozzeck", "Семь преступлений любви" Жоржа Апергиса, "Мы тебя помним" Хайяма Мирзазаде, "Жалобы Шаза" Андрея Волконского, "Серебро" Луиса Андриссена, "Музыка для 10-ти" Александра Вустина и др.

Концерт был очень тепло встречен публикой и завершился продолжительными овациями и возгласами "браво".

Н. Гасымова

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