Делегация Азербайджанской национальной консерватории посетила город Фрайбург (Германия), где впервые участвовала в научном исследовании голосов исполнителей мугама на кафедре радиологии и медицинской физики клиники университета Фрайбурга, возглавляемой профессором Юргеном Хеннингом.

Как сообщает Day.Az, исследование состоялось в рамках проводимой докторантом Азербайджанской национальной консерватории Александрией Султан фон Брюсельдорфф научно-исследовательской работы под названием "Акустические и физиологические свойства голосового аппарата мугаматистов и ашугов". Александрия Султан фон Брюсельдорфф - американка азербайджанского происхождения и является правнучкой известного исполнителя азербайджанских мугамов на гармони Кер Ахада.

В состав делегации помимо инициатора данного исследовательского проекта А. Султан фон Брюсельдорфф вошли руководитель делегации - проректор по научной работе АНК профессор Лала Гусейнова, известный ханенде, профессор АНК, народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов и студентка АНК, лауреат конкурсов исполнителей мугама Седеф Будагова.

Отметим, что выбор данной клиники университета Фрайбурга не случаен. Клиника является одним из немногих медицинских учреждений в мире, где на протяжении нескольких лет ведется работа по исследованию различных певческих голосов с помощью новейших технологий, изучаются их физиологические и акустические параметры. Уже изучены голоса около 100 оперных вокалистов, эстрадных исполнителей различных направлений от рока до рэпа, однако исследование восточной манеры пения, в частности голосового аппарата мугаматистов (ханенде), проводилось впервые. Данный аспект исследования стал темой "круглого стола" департамента радиологии и медицинской физики. В обсуждении данного вопроса приняли участие научный руководитель и заведующий департаментом радиологии и медицинской физики профессор Юрген Хеннинг, директор Института музыкальной медицины Бернхард Рихтер, заведующий Центром разработки и применения магнитного резонанса доктор Максим Зайцев, доктор Мартин Бюхерт и члены азербайджанской делегации.

В ходе беседы немецкой стороне были преподнесены подарочные издания дисков с записью мугамов, изданных Фондом Гейдара Алиева - "Карабахские ханенде" и "Азербайджанская музыка: Мугам". Было выражено мнение, что сотрудничество в данной области имеет хорошие перспективы.

Непосредственно сам процесс исследования сопровождался определенными трудностями, так как наши ханенде должны были показать возможности своего вокального искусства в совершенно непривычной для себя обстановке. В первый день исследование проводилось с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии и нашим ханенде пришлось исполнять мугам - дастгях в закрытой узкой барокамере в положении лежа и с довольно громким гулом в ушах. Чтобы сохранить тональную чистоту мугама при таком шуме, было решено подавать определённые тона через наушники, надетые на исполнителей. В таком положении наши ханенде исполнили мугамы "Баяты Шираз" и "Махур-Хинди". Еще одна сложность заключалась в том, что каждый отрывок записи должен был длиться не более 2 минут.

Отметим, что Мансум Ибрагимов и его ученица Садаф Будагова с честью вышли из этого трудного и непривычного испытания, и таким образом впервые певческий аппарат азербайджанских мугаматистов был зафиксирован и сканирован с помощью аппарата МРТ. На следующий день исследования продолжились под руководством профессора Бернхарда Рихтера во Фрайбургском институте медицины для музыкантов. Будучи известным врачом-отоларингологом и специалистом по фониатрии, он сам является прекрасным вокалистом. Такое органичное совмещение медицины и музыки в своей деятельности позволили профессору Б.Рихтеру создать специальный медицинский центр, который помогает вокалистам сохранить здоровый голос, избавиться от возникающих в голосовых связках проблем и добиваться хороших результатов.

В комнатах клиники, где имелись рояли, нашим вокалистам было предложено разогреть свои голосовые связки и подготовить их к работе перед исследовательской процедурой. При этом Л.Гусейнова и А.Султан фон Брюсельдорфф вместе с профессором Б.Рихтером, через надетые на глаза специальный оптический прибор, также могли наблюдать в режиме 3D работу голосового аппарата наших ханенде непосредственно во время пения. Была отмечена своеобразная постановка голоса у азербайджанских ханенде, которая станет основой для дальнейших исследований.

Данная процедура изучения голосов азербайджанских ханенде, благодаря научной работе докторанта АНК Александрии Султан фон Брюсельдорфф, проводилась в данном институте впервые и вызвала большой интерес со стороны немецких специалистов.

В течение двух дней голоса азербайджанских ханенде были исследованы с помощью новейшей аппаратуры, результаты которых будут тщательно проанализированы и обобщены в диссертационной работе докторанта АНК А. Султан фон Брюссельдорф, что, несомненно, явится весомым вкладом в деле изучения физиологических и акустических свойств, а также своеобразной исполнительской техники азербайджанских ханенде.

Н. Гасымова

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